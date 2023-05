El Shaarawy Milan: semplice suggestione o idea concreta? Ecco tutta la verità sul futuro del Faraone

Negli ultimi giorni è rimbalzato il nome di El Shaarawy in ottica Milan. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro del Faraone, diviso tra la Roma e una nuova esperienza.

Il giocatore sta aspettando di sapere se la Roma gli farà una proposta per il rinnovo del contratto. Lui vorrebbe rimanere ma, in caso di addio, non disdegnerebbe un ritorno a Milano dove andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Leao.