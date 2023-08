Il nome di Hugo Ekitike è finito sul taccuino dei dirigenti del Milan. L’attaccante del PSG richiesto da altre squadre, tra cui il West Ham

Il Milan pensa a Hugo Ekitike. L’attaccante del PSG è un obiettivo di calciomercato dei rossoneri per l’attacco. Il club francese per ora non sembra aprire all’ipotesi prestito, mentre le squadre interessate al calciatore non mancano.

Come riporta Santi Aouna dalla Francia, ci sarebbe stato un incontro nella giornata di oggi tra il club parigino e il West Ham. La squadra inglese è ancora alla ricerca di un nuovo centravanti dopo aver ceduto Scamacca all’Atalanta.