Ekitike Milan difficile ma non impossibile: cosa sta succedendo per l’attaccante di proprieta del Paris Saint-Germain

Il Milan non perde di vista il nome di Hugo Ekitike per rinforzare il proprio reparto offensivo. I rossoneri restano infatti vigili sul mercato in attesa di capire cosa succederà con Colombo.

Come riportato da Calciomercato.com, l’operazione resta difficile ma non impossibile: i parigini al momento non prendono in considerazione la cessione in prestito ma solo a titolo definitivo per 30 milioni di euro.