Ebosele Reijnders, contatto dubbio al limite dopo pochi secondi: cosa è successo sul terreno di gioco di San Siro

Dopo pochi secondi dal fischio d’inizio il Milan alza subito la voce nei confronti del direttore di gara, recriminando un possibile fallo al limite dell’area di rigore.

Ebosele e Reijnders hanno incrociato le rispettive corse verso il pallone, con l’olandese che è finito a terra. Per l’arbitro però non ci sono gli estremi per concedere una punizione dal limite.