Dzemaili: «Quando giocavo non potevo dirlo, spero che il Milan vinca»

Dzemaili ha svelato di essere un tifoso del Milan sin da bambino: l’ex Napoli ha ammesso di non averlo voluto dichiarare prima

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Blerim Dzemaili ha svelato la propria passione per i colori rossoneri. Ecco le sue parole:

«Spero che il campionato lo vinca il Milan perché sono un tifoso rossonero sin da bambino. Sì, prima giocando in Italia non potevo dirlo ma credo che i rossoneri abbiano tutte la carte in tavola per arrivare fino alla fine ora con l’acquisto di Mandzukic».