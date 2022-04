Dybala Milan: l’allenatore lo stima molto. Assalto di un top club all’argentino, che a giugno lascerà i bianconeri a parametro zero

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, alla lista delle pretendenti per Paulo Dybala si è aggiunto anche il Manchester United. I Red Devils, infatti, vorrebbero l’argentino, iscrivendosi alla corsa insieme a Inter, Atletico Madrid e Tottenham.

Dybala è un pallino di Erik ten Hag, che a giugno diventerà il nuovo allenatore dei Red Devils al posto di Ralf Rangnick. Il tecnico avrebbe già dato il suo via libera all’assalto dell’argentino, che in estate lascerà la Juve a parametro zero.