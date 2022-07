Dybala Milan: l’argentino gradisce la destinazione rossonera

Il futuro di Dybala resta un rebus. Con l’Inter bloccata il Milan sta provando ad inserirsi con la soluzione rossonera gradita all’argentino

Come riportato da Daniele Longo aspetterà i neroazzurri ancora per qualche giorno, poi proverà a intensificare i contatti con le altre società interessate. Il Diavolo è in cima alla lista delle preferenze ma servirà anche uno sforzo da parte sua. Perché Elliott non vuole arrivare ai 7 milioni richiesti ma potrebbe avvicinarsi, magari con i bonus. Ecco perché Dybala-Milan è qualcosa in più di una semplice suggestione.