Dybala Inter, Marotta fa spazio a Paulo: così la Joya può diventare nerazzurra

Dybala Inter, Marotta fa spazio all’attaccante argentino: così la Joya può diventare nerazzurra nel corso della prossima estate

L’Inter continua ad insistere per provare a regalarsi Paulo Dybala nel corso della prossima sessione di mercato. L’argentino, come noto, lascerà la Juventus a parametro zero dopo la rottura per il rinnovo di contratto.

L’intenzione di Marotta sarebbe quella di liberare spazio per Dybala, abbassando il monte stipendi di almeno 20 milioni, che con qualche addio concordato sembra un’operazione fattibile. Così Dybala potrebbe davvero sbarcare a Milano firmando un contratto da 6 milioni di euro a stagione in linea con il club.