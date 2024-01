Duran Milan: l’Aston Villa rifiuta la prima offerta per l’attaccante! E la concorrenza aumenta. Le ultime sull’obiettivo di mercato

Aumenta la concorrenza per l’attaccante dell’Aston Villa Duran.

Il giocatore, seguito dal calciomercato Milan, piace anche al Chelsea e al West Ham. Quest’ultimo club, secondo quanto riportato dal The Guardian, avrebbe già presentato un’offerta che è stata subito rispedita al mittente. Il club inglese sta quindi facendo muro e non vuole prendere in considerazioni altre offerte per far rimanere ancora l’attaccante in Inghilterra.