Dumfries giorni decisivi, l’Inter monitora il giocatore: cosa filtra in vista del derby? Gli aggiornamenti

Dumfries ha come obiettivo il rientro nel derby, l’esterno olandese deve sottoporsi ad ulteriori sedute di fisioterapia

L’infermeria nerazzurra tiene il fiato sospeso per le condizioni di Denzel Dumfries. Il laterale dell’Inter sta affrontando un fastidio persistente alla caviglia, un problema che si trascina ormai dalla recente sfida di campionato contro la Lazio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno si è sottoposto nella giornata odierna a un’ulteriore seduta di fisioterapia intensiva. L’obiettivo primario è assorbire completamente il fastidio che lo sta limitando negli allenamenti e nelle dinamiche di gioco.

Monitoraggio Costante in Casa Nerazzurra

Le prossime ore saranno cruciali per definire lo stato di forma e la completa disponibilità di Dumfries. Lo staff medico della Beneamata e i preparatori atletici monitoreranno da vicino la reazione della caviglia al trattamento, in particolare per capire se il giocatore potrà unirsi regolarmente al gruppo alla ripresa degli allenamenti collettivi.

Verso il Derby: La Presenza contro il Diavolo non è in Discussione

Nonostante la necessità di cautela e le sedute di fisioterapia, trapela un cauto ottimismo. La fonte giornalistica chiarisce che la sua partecipazione alla prossima, attesissima sfida contro il Milan non sembra essere in dubbio.

Questo significa che l’utilizzo del giocatore è prioritario per lo staff tecnico, e si farà di tutto per averlo a disposizione, anche se magari non al 100% della condizione fisica. L’Olandese rappresenta una pedina insostituibile nel modulo di Cristian Chivu grazie alla sua capacità di dare profondità e rifornire il reparto offensivo con cross e inserimenti. La sua assenza sarebbe un duro colpo, specialmente in una partita ad alto tasso tecnico e nervoso come il derby.