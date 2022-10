Questa sera il Milan affronterà il Torino. Sfida nella sfida sarà il duello Origi Schuurs, entrambi a caccia della convocazione Mondiale

Entrambi di nazionalità belga, entrambi puntano a convincere il CT Martinez per strappare una convocazione in Nazionale, in vista del Mondiale.