Duelli Milan Genoa, sfida tra bomber: Giroud contro Destro

È la vigilia di Milan Genoa. Nel match della 33esima giornata sarà sfida nella sifda tra i due attaccanti: Giroud contro Destro

È la vigilia di Milan Genoa. Nel match della 33esima giornata sarà sfida nella sifda tra i due attaccanti: Giroud contro Destro

i due migliori realizzatori delle due squadre: 8 gol in Serie A per Giroud finora (alla pari di Ibra e Leão), 9 per Destro di cui 5 di testa. Il genoano ha già segnato 5 gol in Serie A contro i rossoneri e, in caso di gol a San Siro, potrebbe diventare il primo giocatore del Genoa ad andare in doppia cifra di gol in due stagioni di Serie A di fila a partire da Tomas Skuhravy (tre, tra il 1990/91 e il 1992/93). Il classe 1991, che ha vestito la maglia rossonera da febbraio a maggio 2015, ha però segnato un solo gol nelle ultime 10 partite di campionato. Giroud, che ha fatto del feeling con San Siro uno dei suoi punti forti di questa stagione, vuole ritrovare il gol davanti al pubblico di casa: gli manca da Milan-Lazio di Coppa Italia, del 9 febbraio scorso. Il francese, che di recente ha ritrovato il gol anche in nazionale, ha raggiunto la doppia cifra di gol stagionali per la 15ª stagione consecutiva.