Calciomercato
Dragusin Milan, spunta il retroscena: ok di Allegri ma acquisto possibile solo ad una condizione. Ecco quale
Dragusin Milan, importante retroscena sul possibile arrivo del centrale del Tottenham: tutto dipende dal futuro di Loftus-Cheek
Il calciomercato del Milan entra nella sua fase più calda e strategica. Mentre la squadra di Massimiliano Allegri si prepara alla battaglia dell’Olimpico contro la Roma per restare in scia Scudetto, i dirigenti rossoneri lavorano nell’ombra per un colpo che potrebbe blindare definitivamente la difesa. Il nome nuovo, approvato con entusiasmo dal Mister, è quello di Radu Dragusin.
Secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, il Milan starebbe approfittando del rallentamento della Roma sulla pista che porta al difensore del Tottenham per tentare il sorpasso decisivo.
Dragusin Milan: i dettagli della strategia
Il difensore rumeno classe 2002 è un vecchio pallino di Allegri, che ne ha seguito la crescita fin dai tempi della Juventus:
- Il sorpasso sulla Roma: I giallorossi si sono sfilati dalla corsa a causa delle richieste del Tottenham (prestito con obbligo di riscatto legato alla Champions) e della crescita esponenziale del giovane Ghilardi, ormai una garanzia per Gasperini.
- L’apertura degli Spurs: Negli ultimi giorni il Tottenham potrebbe ammorbidire le pretese sulle formule di cessione, aprendo a un prestito più flessibile che favorirebbe l’inserimento di Igli Tare.
- Il fattore Allegri: Il tecnico livornese stima Dragusin per fisicità e capacità di lettura, considerandolo il profilo perfetto da inserire immediatamente nelle sue rotazioni difensive.
La chiave è Loftus-Cheek: sirene dall’Aston Villa
Il semaforo verde per Dragusin è però condizionato da un’operazione in uscita. Il Milan ha posto una condizione chiara: il rinforzo in difesa arriverà solo se partirà Ruben Loftus-Cheek.
- Ritorno in Premier: Il centrocampista inglese è finito nel mirino dell’Aston Villa. A tre anni dal suo addio al Chelsea, Ruben potrebbe tornare in patria per una cifra che si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro.
- Sostenibilità: La cessione di Loftus-Cheek permetterebbe al Milan di finanziare l’operazione Dragusin senza appesantire il bilancio, garantendo ad Allegri quel difensore esperto richiesto per la volata finale del 2026.