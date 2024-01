Dragusin Milan, nuovo affondo del Tottenham: il Napoli resta in attesa. Contatti in corso con il Genoa per il sì definitivo

Non solo il Milan (che ormai sembra defilato), tutti vogliono Radu Dragusin! Il Napoli è fortemente interessato al centrale del Genoa, ma il Tottenham starebbe provando a fare un nuovo affondo per strappare il sì definitivo da parte del club ligure e del calciatore.

Come riferisce Fabrizio Romano, la trattativa con gli Spurs è in corso e proseguirà nel fine settimana. Gli inglesi hanno già un accordo col centrale rumeno, mentre il Grifone continua a chiedere 30 milioni di euro. Attesa a breve un’offerta formale, mentre i partenopei restano alla porta in attesa di nuovi sviluppi.