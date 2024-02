Dragusin Milan, il dt del Tottenham si gode il centrale: «Ha velocità ed è forte, quando lo abbiamo visto al Genoa...»

Il direttore tecnico del Tottenham, Johan Lange, ha detto la sua sull’acquisto di Radu Dragusin dal Genoa, sul quale c’era anche il Milan

Accostato a lungo al calciomercato Milan nel corso della sessione invernale, Radu Dragusin è poi finito al Tottenham. Ai canali ufficiali del club inglese, il direttore tecnico degli Spurs, Johan Lange si è espresso cos’ sul difensore acquistato dal Genoa.

PAROLE – «Lo abbiamo visto essere molto forte con la maglia del Genoa per un lungo periodo. Ha velocità ed è molto forte nell’uno contro uno, ma ha appena compiuto 22 anni. È un giocatore molto giovane che può crescere molto in futuro. Ancora una volta, si è ambientato bene nel club, ma c’è molto altro da ricevere da lui negli anni a venire. Bergvall? Vogliamo essere il club ideale per i migliori talenti. Lui ha 18 anni, ma è molto maturo e ha un grande potenziale. Arriverà in estate e farà parte della rosa della prima squadra di Postecoglou, tocca solo a lui adattarsi a questo nuovo ambiente».