Dragusin Milan, Pioli non ha perso le speranze: cosa può succedere

Dragusin Milan, Pioli non ha perso le speranze per il difensore che si sta mettendo in mostra al Genoa: cosa può succedere

Tra i difensori centrali seguiti dal Milan per rinforzare il reparto arretrato della formazione rossonera ci sarebbe anche Radu Dragusin.

Come riportato dal Corriere dello Sport già in estate il Milan (così come l’Inter) aveva chiesto informazioni al Genoa per il rumeno, senza però approfondire i discorsi. Ora il suo nome potrebbe tornare d’attualità negli ambienti rossoneri.