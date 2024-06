Dovbyk Milan, CONCORRENZA dalla Serie A: un club fa sul serio ma il calciatore ha questa VOLONTÀ. Le ultime sull’attaccante

Artem Dovbyk, attaccante ucraino classe ’97 del Girona, è tra i profili seguiti dal calciomercato Milan ma non solo. C’è anche il Napoli sull’attaccante e i partenopei avrebbero già fatto un’offerta intorno ai 35 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da TMW, il calciatore non apprezza la destinazione e preferirebbe il Milan che in questo momento ce l’ha in pugno.