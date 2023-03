Dossena: «Retegui in Nazionale? Mancini ha discrezionalità»

Giuseppe Dossena, ex calciatore, ha commentato la convocazione di Retegui in Nazionale: ampia libertà per Mancini

Intervenuto a TMW Radio, Giuseppe Dossena ha parlato in questi termini della decisione di Mancini di convocare Retegui in Nazionale. Nelle ultime settimane l’attaccante è stato accostato anche al Milan:

«Va lasciata la discrezionalità all’allenatore. C’è modo per recuperare far entrare dei giocatori. Siamo indietro rispetto ad altri Paesi, oggi l’allenatore è costretto a provare, ad andare in giro per trovare dei giocatori. Ora bisogna ricostruire e avere tanta pazienza».