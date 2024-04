Dorgu Milan: il classe 2004 del Lecce osservato speciale, ecco chi è l’obiettivo estivo dei rossoneri come vice Theo Hernandez

Sabato pomeriggio il Milan affronterà il Lecce in campionato. Osservato speciale sarà Dorgu. Lui il possibile vice Theo Hernandez

Campo ma non solo. Il prossimo impegno del Milan di Pioli in campionato prevede la sfida al Lecce in uno degli anticipi della trentunesima giornata di Serie A 2023-24. Tema del match, oltre i tre punti utili ai rossoneri a consolidare il secondo posto in classifica ai danni della Juventus e a non spianare la strada per lo scudetto anticipato ai rivali dell’Inter, sarà anche quello legato a Dorgu, finito in ottica calciomercato rossonero per il ruolo di vice Theo Hernandez.

Certo l’errore del danese classe 2004 – prelevato dal Nordsjaelland per 200 mila euro dopo un’intuizione di Corvino – contro la Roma appena pochi giorni fa avrà fatto storcere il naso ai più scettici ma in Danimarca sono convinti del talento del ragazzo in ottica futura.

La conferma è arrivata anche dal suo allenatore Gotti: «Ho riguardato le sue partite con l’U21 danese. Da laterale difensivo ha fatto tantissima fase offensiva. Ho sentito il suo allenatore e loro ripongono grande fiducia nel futuro di questo ragazzo».

Identikit perfetto per gli uomini del calciomercato Milan, alla ricerca di un profilo di prospettiva che conosca le dinamiche del campionato di Serie A, da affiancare a Theo Hernandez, perno insostituibile in quella zona di campo.

In questa stagione Dorgu ha collezionato 26 presenze, 1 gol – contro la Fiorentina – e 1 assist – in Coppa Italia contro il Como. Ora la sua valutazione si aggira intorno ai 4/5 milioni di euro, il club salentino sente l’odore di una ricca plusvalenza. Moncada e D’Ottavio studiano il possibile colpo in vista della sessione estiva.

Intanto ecco San Siro tutto esaurito come banco di prova. Magari sarà l’ultima da avversario dei rossoneri, prima di diventare l’alternativa di qualità al vice capitano Hernandez tanto cercata dal Milan.