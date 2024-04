Dorgu Milan, Moncada in pressing e pronto all’assalto ma Corvino lo gela: richiesta monstre per il terzino

Dorgu-Milan, Moncada in pressing sul terzino sinistro ma Corvino non fa sconti: servono 10 milioni di euro per acquistarlo

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan ha individuato in Dorgu del Lecce, domani protagonista a San Siro contro i rossoneri, il perfetto vice Theo Hernandez per la prossima stagione.

Moncada, che domani lo osserverà da vicino, e in forte pressing sul ragazzo che avrebbe già dato il suo ok al trasferimento a Milanello. Corvino però non fa sconti: per cedere il calciatore serve un’offerta da almeno 10 milioni di euro.