Donnarumma Paris Saint Germain: piange la Serie A, ride l’Italia

Uno dei casi più scottanti del calciomercato vicino alla soluzione: Gigio Donnarumma ormai è a un passo dal Paris Saint Germain

Giorni bollenti sul fronte Donnarumma, con il Paris Saint Germain che ha messo la freccia e ne ufficializzerà, salvo colpi di scena, il faraonico ingaggio. Una brutta notizia per la Serie A che perderà un altro campione, ma un’ottima novità per la nostra Nazionale in vista degli Europei.

Già, perché in tempi non sospetti era stato proprio il Commissario Tecnico Roberto Mancini ad auspicare una rapida soluzione a uno tra i più intricati e complicati intrighi di calciomercato. Troppo importante avere la testa sgombra quando si sta per affrontare un mese clou per la propria carriera e per un popolo intero.

