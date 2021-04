Donnarumma oggetto desiderio di un club italiano, Raiola è la chiave

Gianluigi Donnarumma non ha ancora rinnovato con il club rossonero. Per questo motivo la Juventus avrebbe sondato…

«Donnarumma-Juventus, porta aperta» – così titola in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. L’estremo difensore rossonero non ha ancora rinnovato e se dovesse partire gratis la Vecchia Signora sarebbe pronta al blitz.

Raiola potrebbe essere la chiave: Paratici spera nel triplo colpo Kean, Pogba e Donnarumma per tornare subito competitivi per lo scudetto. Il noto procuratore per quest’ultimo chiede 12 milioni di euro. Il Diavolo spera ancora nella sua firma: decisiva la qualificazione Champions?