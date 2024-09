Donnarumma Milan, Raiola SVELA: «Ritorno in Italia? La sua VOLONTA’ col Psg è questa». L’annuncio sul futuro del portiere

Enzo Raiola ai microfoni di Tuttosport ha fatto un annuncio sul futuro di Donnarumma, ex portiere del Milan.

L’ANNUNCIO – «Lui ha manifestato più di una volta di stare benissimo a Parigi. Il progetto ha avuto un’evoluzione molto positiva. La squadra è più coesa. Non ci sono più le stelle Messi, Neymar e così via, ma un gruppo giovane che ha fame di vittorie. Rinnovo? Ci sono ancora due anni, non c’è fretta. Comunque si, ci sono stati i primi dialoghi in tal senso. Campos l’ha pure ammesso pubblicamente, vorrebbe tenere Gigio. Da parte nostra c’è tutta la volontà di restare. Per me è solo un avanto avere un giocatore come lui in uno dei club più importanti al mondo. Oggi è la bandiera della nostra Nazionale. Potrebbe diventarlo al Psg. Farebbe piacere. Ritorno in Italia? Gli agenti usano sempre l’espressione “mai dire mai”. Lo faccio anche io. Non si può mai sapere, ma al momento è praticamente impossibile».