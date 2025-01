Donnarumma Milan, l’Inter può diventare realtà: spunta una data, l’anticipazione fa sognare i tifosi

Donnarumma Milan, Inter è l’ultima voce di calciomercato, ecco il punto sulla possibile trattativa, i dettagli sul portiere in forza al PSG

Donnarumma Inter è una suggestione (prima ancora che una trattativa) che in questo momento sta timidamente prendendo piede. Il primo bivio però, come riportato questa mattina da Sky Sport, sarà capire se questa eventuale pista – giusto usare il condizionale per il momento – si potrà già scaldare già nel prossimo mercato oppure se se ne parlerà nel 2026 (quando scadrà il contratto del portiere). Così spiega l’emittente, un estratto sull’ex Milan:

DONNARUMMA INTER – «Dall’altro lato l’Inter è soddisfatta di Sommer che però ha pur sempre 36 anni. Quello che poteva raccoglierne l’eredità, Josep Martinez, finora non ha avuto grandi occasioni e internamente pare non avere ancora quell’esperienza necessaria per difendere i pali nerazzurri. Per cui in futuro, tra due anni sicuramente, il problema si porrà. Riportare in Italia il portiere della nazionale potrebbe essere un bel colpo, ancor di più se fosse a zero, specialità del club di Viale della Liberazione».