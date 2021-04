Donnarumma: la Juventus pronta ad offrirgli un maxi ingaggio, le ultime

La Juventus fa sul serio per Gianluigi Donnarumma. La società bianconera è pronta ad offrirgli un maxi ingaggio pur di convincerlo

La situazione al Milan è ancora in standby: Gianluigi Donnarumma non ha ancora rinnovato il proprio contratto, con il Diavolo fermo a 8 milioni di euro, mentre Raiola chiederebbe non meno di 12 milioni.

Stando a quanto riferisce il Corriere di Torino, la Juventus sarebbe pronta ad offrire al giovane portiere 10 milioni di euro netti all’anno pur di convincerlo a sposare il progetto bianconero. Prima però la Vecchia Signora dovrà piazzare Szczesny e i suoi 7 milioni di stipendio fino al 2024: ipotesi Premier League sempre più probabile.