Donnarumma Juve, non c’è nessuna fretta: la situazione

La Juventus non ha fretta: Donnarumma non è la priorità di Max Allegri per il prossimo calciomercato. I dettagli

La Juventus tiene sempre un occhio di riguardo alla situazione di Gigio Donnarumma: il portiere, che si libera a zero dal Milan, potrebbe accordarsi con i bianconeri che al momento sembrano in vantaggio.

Come riporta Tuttosport, la Juventus non avrebbe fretta per chiudere la trattativa con Donnarumma perché Allegri riterrebbe Szczesny all’altezza: attenzione massima per gli altri settori del campo da rinforzare.