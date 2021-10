Donnarumma, il portiere candidato ad un trofeo. Ecco quale

Gianluigi Donnarumma, dopo la grande stagione al Milan e la vittoria con l’Italia all’Europeo è candidato ad un premio prestigioso. Ecco quale

Gianluigi Donnarumma in lista per un premio prestigioso. Nella cerimonia di France Football, per assegnare il pallone d’oro, il portiere del PSG è candidato al trofeo Yachine, ovvero il miglior portiere del mondo.

Insieme a lui, gli altri candidati sono: Ederson, il portiere del Manchester City; Schmeichel del Leicester; Mendy del Chelsea ed infine, Cortuois del Real Madrid. A fine novembre la consegna del premio: Donnarumma viene nominato grazie alle grandi prestazioni dell’Europeo ma, soprattutto, per la grande stagione al Milan.