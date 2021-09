Gianluigi Donnarumma giocherà questa sera la sua prima partita in Champions League. Il portiere sarà titolare in PSG Manchester City

Occasione speciale per Gianluigi Donnarumma, il portiere ex Milan giocherà la sua prima partita in Champions League nel match contro il Manchester City di Guardiola.

Il portiere ha ammesso di aver sempre sognato di giocare la sua prima partita nella massima competizione europea, adesso ci riuscirà con la maglia del Paris.