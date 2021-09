Donnarumma Psg: Raiola cerca una via di fuga. Le novità sul portiere

Donnarumma Psg: Raiola cerca una via di fuga. Ecco le novità sul portiere classe ’99, ex rossonero

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Gianluigi Donnarumma dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina nello scontro diretto tra Psg e Manchester City di Champions League.

Il portiere classe ’99 è ancora apparentemente fuori dalle dinamiche del club, e questa situazione potrebbe spingere il suo agente Mino Raiola a cercare una rapida via di fuga, anche per il mercato di gennaio. La Juventus, in tal senso, rappresenta una possibile soluzione.