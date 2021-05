Donnarumma Barcellona, passi in avanti nell’operazione con Raiola

Il futuro di Gianluigi Donnarumma sembrerebbe essere sempre più vicino alla Spagna. La trattativa con Raiola

Il futuro di Gianluigi Donnarumma sembrerebbe essere sempre più vicino alla Spagna. Come spiega Sky Sport, il Barcellona è in pole per il portiere in scadenza con il Milan: superata, dunque la Juve.

Il club blaugrana vorrebbe capire quali sono i costi dell’operazione tra ingaggio e commissioni, considerando che arriverebbe a parametro zero. Se i conti quadrassero, gli spagnoli potrebbero chiudere addirittura ad inizio settimana. La Juve continua ad aspettare ma senza addio di Szczesny è difficile tentare il colpo.