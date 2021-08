Donnarumma avverte Navas: «Sono al PSG per giocare, darò il massimo»

Gianluigi Donnarumma ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Canal+, ecco le parole dell’ex rossonero

«Sono venuto qui per giocare. Darò tutto me stesso per essere titolare però per crescere è giusto che ci sia concorrenza. Sono pronto, anzi prontissimo per giocare. La concorrenza con Navas non crea problemi a nessuno, nelle grandi squadre c’è sempre. Siamo amici e non c’è nessun problema. Voglio diventare il numero uno al mondo, e con lavoro e determinazione spero di riuscirci».