Donati: «Ecco cosa mi costrinse a fare Berlusconi»

Massimo Donati, ex centrocampista del Milan, in un’intervista ha narrato un aneddoto del passato su Silvio Berlusconi: «Uno dei miei idoli era Almeyda e lui aveva fascetta e capelli lunghi. Per questo quando iniziai a giocare mi feci crescere i capelli e cominciai ad indossare la fascetta. Poi arrivai al Milan e Berlusconi, quando mi conobbe, mi disse: ‘Sì, ma quei capelli li dobbiamo tagliare adesso…’. Io non ero felicissimo della cosa, ma qualche mese dopo li ho tagliati» ha spiegato Donati a CalcioAtalanta.it.