Donadoni: «Il Milan ha pagato diverse assenze top, ma vi dico»

Roberto Donadoni ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole sul momento rossonero:

«Uno su tutti: le assenze di giocatori importanti. Quando ti mancano potenziali titolari e in panchina magari non hai i ricambi che vorresti è chiaro che si può andare in sofferenza. Ma tutto ciò rientra nel normale corso delle cose. Nei giudizi, lo ripeto spesso, serve equilibrio. Non si può essere fenomenali dopo una vittoria e improvvisamente brocchi dopo una sconfitta. Il valore va misurato nel tempo, con attenzione e con raziocinio, senza farsi trascinare dalle emozioni generate dal risultati».