Dominika Conc alla Gazzetta dello Sport: «Stasera tutti a tifare Milan»

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, la rossonera Dominika Conc si è detta fiduciosa in vista del derby di questa sera

Ha detto la sua sul derby che si giocherà a San Siro questa sera Dominika Conc, centrocampista del Milan femminile che ieri ha perso contro la Fiorentina in Coppa Italia. La rossonera si è detta fiduciosa per il derby e alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato che sarà presente sugli spalti per tifare la sua squadra. Ecco le sue parole:

«Se sarò a San Siro stasera? Devo. Non posso perdermi l’opportunità di tifare per la squadra in cui lavoro. Pioli sta facendo bene, ho fiducia»