Dominguez a DAZN: «Col Milan dobbiamo giocare da grande squadra»

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match tra Bologna e Milan, Nicolàs Dominguez ha parlato della partita che aspetta i felsinei. Ecco le dichiarazioni del centrocampista argentino.

OCCASIONI – «Le occasioni le abbiamo avute sempre, in tutte le partite, abbiamo fatto anche 3 gol con la Lazio. Non facile, dobbiamo continuare così, in queste partite in cui le chance non sono tante, dobbiamo sfruttare tutte le occasioni possibili al massimo».

LAZIO – «Con la Lazio abbiamo fatto bene ma credo che anche con l’Udinese, dobbiamo essere concentrati per tuta la partita con l’atteggiamento di una grande squadra».