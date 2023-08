Dominguez Milan: cessione più vicina? L’indizio in Juve Bologna

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Dominguez. Dal match contro la Juventus arriva un importante indizio di mercato

Cessione più vicina per Dominguez? Il centrocampista è stato accostato al Milan in caso dovesse partire Krunic. Thiago Motta lo ha lasciato inizialmente in panchina per la sfida contro la Juventus e ha motivato così la scelta ai microfoni di Dazn:

«Escluso per il mercato? Vedo Nikola Moro molto bene, anche contro il Milan ha giocato bene sebbene in una posizione diversa. Vedremo durante la gara se Dominguez sarà della partita oppure no»