Milan Genoa, Pioli va sul sicuro: una sola sorpresa, poi tutti i titolarissimi. Le ultime di formazione in vista del match di oggi

Oggi alle 18 il Milan scenderà in campo contro il Genoa nella sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Il Diavolo ha come ultimo obiettivo la qualificazione alla prossima Supercoppa e Pioli vuole chiudere ogni discorso già oggi.

Per questo motivo in campo andranno tutti i titolarissimi a disposizione (rientrerà Theo Hernandez, in attacco ci sarà spazio per Pulisic, Leao e Giroud) con una sola sorpresa, vale a dire l’inserimento nell’undici di partenza Chukwueze. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.