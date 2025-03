Direttore Sportivo Milan, Pellegatti svela: «A me hanno detto che vogliono chiudere entro quella data»

Condividi via email

Direttore Sportivo Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha svelato la data della scelta del club rossonero: le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha parlato così della situazione in casa Milan rispetto alla scelta del nuovo Direttore Sportivo, con Paratici dato in pole rispetto a Tare e D’Amico. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «A me risulta che vogliano chiudere il ds entro fine aprile, non in 15 giorni. Questo è quello che trapela dal Milan. Vedremo».