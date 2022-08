Dionisi: «Ci sono troppe persone che si occupano di mercato e parlano dei giocatori…». Le parole del tecnico del Sassuolo

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Mediaset della sconfitta in Coppa Italia contro il Modena. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo:

«Non credo che cambi qualcosa. Si parla sempre dei più bravi, dei giocatori che hanno dimostrato di più: è normale che alcuni possano essere annebbiati e infastiditi, ci sono fin troppe persone che si occupano di mercato e parlano dei giocatori. Mercato aperto o mercato chiuso, contro la Juventus è sempre difficile: dovremo far meglio di oggi, anche se potrebbe non bastare per ottenere un risultato positivo. Non abbiamo vinto un contrasto»