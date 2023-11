Dimitrievski: «Donnarumma è un grande, non a caso è stato il migliore all’Europeo»

Il portiere della Macedonia del Nord, Stole Dimitrievski, ha parlato in vista del match di oggi contro l’Italia soffermandosi su Donnarumma

Intervistato a Tuttosport in vista di Italia Macedonia del Nord, Stole Dimitrievski si è espresso così su Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan.

LE PAROLE – «Anche Gigio è un grande. Non a caso è stato il miglior giocatore dell’ultimo Europeo. L’Italia da sempre ha avuto grandi portieri. Tra quelli attuali stimo molto Vicario, che al Tottenham sta andando fortissimo, e Provedel della Lazio. Giocare in Serie A? Da ragazzo firmai per l’Udinese, ma poi venni mandato subito al Granada. Ormai sono 12 anni che sto nella Liga e mi trovo benissimo al Rayo Vallecano. Dovesse esserci in futuro la possibilità, perché no? Il vostro campionato mi piace. Verrei volentieri in Italia».