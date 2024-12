Difesa Milan, Fonseca mette in guardia i suoi: «L’Atalanta è molto offensiva, è una grande prova»

Difesa Milan, Fonseca mette in guardia i suoi verso l’Atalanta: le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa della vigilia

Fonseca ha messo in guardia la difesa del Milan in vista del banco di prova che l’attende contro l’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

ANCORA SULLA DIFESA – «La squadra è fiduciosa adesso nel momento difensivo ma è una grande prova perchè l’Atalanta è molto offensiva, crea tanto. Sarà un buon test ma non solo per la linea difensiva ma per tutta la squadra».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI FONSECA