Difesa Milan, vero e proprio miracolo di Allegri! I risultati parlano chiaro: ora è un muro (quasi) invalicabile

Difesa Milan, vero e proprio miracolo di Allegri! L’elogio di Tuttosport sui risultati dei rossoneri in fase difensiva: ora è un muro (quasi) invalicabile.

Massimiliano Allegri sta facendo un lavoro straordinario al Milan, con i risultati che parlano chiaro. La sua impronta sulla squadra rossonera è evidente, non solo guardando la classifica, ma anche analizzando i dati che emergono da questa stagione, che rivelano una trasformazione notevole.

La difesa del Milan: un muro che fa la differenza

Un aspetto che spicca in modo particolare è il lavoro svolto sulla difesa. Quello che un tempo era considerato uno dei punti deboli della squadra, ora è diventato il suo punto di forza. Come riportato da Tuttosport, che oggi titola “Milan, che difesa”, la squadra ha fatto un salto di qualità incredibile: la media delle reti subite è passata da 1.15 a partita nelle ultime tre stagioni a 0.74 in quella attuale, un dato che dimostra il grande lavoro del tecnico livornese.

Un altro Milan: Allegri e la solidità difensiva

Questa solidità difensiva è il risultato di un’attenta preparazione tattica e di una riorganizzazione che ha messo ordine in un reparto che, fino a poco tempo fa, era vulnerabile e spesso protagonista di errori grossolani. Oggi, grazie anche al lavoro di Allegri, la difesa del Milan si presenta come una vera e propria roccaforte, difficile da scardinare.

Il tecnico ha saputo costruire un equilibrio perfetto tra difesa e attacco, facendo della solidità difensiva uno dei pilastri della sua squadra. Questo cambiamento ha sicuramente contribuito a migliorare le prestazioni complessive della squadra, e i numeri sono lì a testimoniarlo.

