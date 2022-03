Ibrahimovic: «Ho sempre avuto l’obiettivo di essere il numero uno»

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Sky durante lo Speciale Ferrari: ecco le sue parole

Intervistato da Sky durante lo speciale Ferrari, Zlatan Ibrahimovic sulla sua infanzia ha dichiarato:

«Il calcio era la mia passione volevo diventare il migliore al mondo avevo tanta fiducia, tantissima. Ero a prova di proiettile. Dove sono cresciuto io tutto quello che si faceva, dovevi avere l’obiettivo di essere il numero uno. Se non ce l’avessi fatta nel calcio non so che strada avrei preso ma c’era solo il calcio non facevo altro. Sono cresciuto in un piccolo quartiere di Malmo a Rosengard la gente lo definisce un ghetto ma per me era il paradiso perchè aveva tutto quello che desideravo, avevo gli amici, mi divertivo, ero felice, avevamo un pallone e un pallone fa felice la gente»