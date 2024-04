Milan Inter, Di Stefano: «Scelte quasi obbligate in difesa. Ecco i dubbi più grossi di Pioli». Le parole del giornalista

Peppe Di Stefano ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 dei dubbi di Stefano Pioli in vista di Milan Inter. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Scelte quasi obbligate in difesa dove non ci sarà la squalificato Thiaw e gli infortunati Kalulu e Kjaer. Davanti a Maignan spazio quindi a Calabria, Gabbia, Tomori e Theo. Novità in mezzo al campo dove Reijnders rientrerà dal primo minuto, Adli e Musah si giocano invece l’altra maglia da titolare a centrocampo. I dubbi più grossi di Stefano Pioli sono in attacco: Giroud non è al top, Jovic sta meglio e quindi i due sono in ballottaggio per partire dall’inizio al centro del reparto offensivo milanista. In questo momento, è poi difficile tenere fuori Chukwueze. Ma chi gli lascerà il posto? Pulisic o Loftus-Cheek? Se dovesse restare fuori l’inglese, l’americano agirà da trequartista. A sinistra ci sarà Leao».