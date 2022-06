Di Stefano: «L’ipotesi del nuovo stadio del Milan a Sesto San Giovanni è forte e concreta». Le parole del Sindaco

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, ha pubblicato questo messaggio su Instagram in merito al nuovo stadio del Milan. Ecco le sue parole:

«Oggi una bella notizia per la nostra città. L’ipotesi del nuovo stadio del Milan a Sesto San Giovanni è forte e concreta. Sul Corriere della Sera di oggi si parla del nuovo progetto, a firma del noto architetto Norman Foster che ha ideato l’intera area ex Falck, per l’impianto del Milan. L’idea è quella di realizzare uno stadio moderno da 60-70mila posti, sostenibile e, soprattutto, rivolto alle famiglie con servizi attivi 7 giorni su 7. Un progetto che avrebbe anche un’importante area commerciale e museale, sarebbe integrato con il sistema del verde del parco e collegato al T5 che sarebbe la porta d’accesso allo stadio. Noi ci crediamo: Sesto San Giovanni è ben collegata per quanto riguarda i trasporti, il nuovo stadio del Milan vorrebbe dire un indotto notevole per il territorio, migliaia di posti di lavoro, nuovi investimenti, un miglioramento complessivo della nostra città, una nuova area viva 7 giorni su 7, turismo e rivalutazioni immobiliari. Noi sosteniamo questo progetto con convinzione, consapevoli che bisogna pensare in grande per la Sesto del futuro, una città dal profilo internazionale»