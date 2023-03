Peppe Di Stefano, inviato per il Milan di Sky Sport, fa il punto sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e Pierre Kalulu

Peppe Di Stefano, inviato per il Milan di Sky Sport, fa il punto sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e Pierre Kalulu. Le sue dichiarazioni.

«Per Ibrahimovic uno stop di circa 2/3 settimane. Kalulu salta il Napoli e lavora per rientrare in gruppo per la prossima settimana».