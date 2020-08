Di Marzio sul rinnovo di Ibra: «Nei prossimi due-tre giorni si arriverà all’intesa tra le parti»

Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha svelato importanti dettagli riguardo al rinnovo di Ibra con il Milan

Dal rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan passano gran parte delle ambizioni rossonere per la prossima stagione, nonché una buona fetta dell’umore di tutti i tifosi del Diavolo. L’accordo tra le parti però, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, non è in discussione. Questo l’intervento del noto esperto di calciomercato:

«La situazione è che la trattativa resta in corso, è febbrile perchè sia i tifosi del Milan che Pioli vogliono l’annuncio il prima possibile. Si sta lavorando per cercare di limare quella distanza che, secondo quanto sappiamo, non è così ampia. Nei prossimi due-tre giorni si arriverà ad una schiarita definitiva anche perchè le intenzioni comune, sia di Ibrahimovic che della società rossonera, è quella di proseguire insieme».