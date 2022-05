Di Marzio: «Milan, Origi il più vicino. Passi avanti per Renato Sanches». Le ultime sul calciomercato rossonero

Gianluca Di Marzio riporta le ultime novità sul calciomercato del Milan. Le sue dichiarazioni in occasione di una una lezione presso il centro sportivo del Perugia Calcio per l’Universita del Calcio di Roma.

MOVIMENTI – «Botman e Origi sono nomi veri, reali. Fino a quando non ci sarà il passaggio di proprietà rimarrà difficile conoscere i dettagli, ma ci sono delle trattative che possono già essere definite adesso. Origi dal Liverpool in questo momento è il nome più vicino, ci sono dei passi in avanti anche per quanto riguarda Renato Sanches. Mahrez impossibile, Berardi ne stanno parlando ma non è la prima scelta…»

ROMAGNOLI – «Romagnoli ha incontrato la Lazio 20 giorni fa l’ultima volta. L’offerta dei biancocelesti è più bassa di ciò che attualmente guadagna al Milan e per questo motivo potrebbe restare in rossonero.»