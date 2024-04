Di Marzio a Sky: «Lopetegui non scalda i tifosi, bisogna capire quanto peserà questo aspetto»

Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Sport nel post partita di Juve Milan. Ecco cosa ha detto sul futuro della panchina rossonera

LE PAROLE – «Si è visto come le due squadre stiano arrivando a fine ciclo, dall’altra c’è il nome di Lopetegui ma non scalda la tifoseria, poi bisogna capire quanto la società senta l’influenza dei tifosi. La parte tecnica ha raggiunto un accordo economica e tecnico, poi verrà fatta un ulteriore analisi globale per capire se può essere l’uomo giusto»