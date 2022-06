Intervenuto a Calciomercato l’Originale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle trattative legate al Milan

«Le trattavite per Botman e Renato Sanches procedono a fuoco lento. C’è più fiducia per Renato Sanches che per Botman non c’è ci sia del pessimismo sull’olandese, le trattative vanno comunque avanti, è chiaro che il pericolo della Premier incombe perchè il Newcastòe è sempre pronto a rilanciare ma il Milan vuole fare entrambi. Vuole regalare a Pioli anche un esterno d’attacco, è in ballo anche Berardi in tal senso cosi come De Ketelaere. Florenzi verrrà riscattato. Punto interrogativo legato a Ibrahimovic. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Maldini, Massara e Zlatan nel quale i dirigenti del Milan vogliono capire se Ibra come sembra voglia continuare anche con un contratto legato alle presenze. Altro attaccante se Ibra rinnova? Hanno già preso Origi arriva nei prossimi 10-15 giorni per le visite mediche, poi a seconda delle dinamiche di mercato e la decisione di Ibra valuterà il da farsi »